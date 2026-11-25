Londra: andamento sostenuto per Whitbread

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce alberghi e ristoranti , in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Whitbread mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,61%, rispetto a -1,49% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni di medio periodo di Whitbread confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 28,54 sterline con primo supporto visto a 28,11. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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