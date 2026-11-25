Londra: andamento sostenuto per Whitbread
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce alberghi e ristoranti, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Whitbread mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,61%, rispetto a -1,49% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni di medio periodo di Whitbread confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 28,54 sterline con primo supporto visto a 28,11. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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