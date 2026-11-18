Londra: scambi in positivo per Whitbread
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che gestisce alberghi e ristoranti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Whitbread. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,67 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 28,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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