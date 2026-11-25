Londra: scambi al rialzo per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo che gestisce alberghi, con una variazione percentuale dell'1,85%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di InterContinental Hotels Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 176,9 USD. Primo supporto visto a 175,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 174,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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