Londra: andamento rialzista per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo che gestisce alberghi, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di InterContinental Hotels Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso InterContinental Hotels Group rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di InterContinental Hotels Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 172 USD con area di resistenza individuata a quota 174,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 170,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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