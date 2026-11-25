New York: accelera Bunge

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo agroalimentare americano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,87%.



Lo scenario su base settimanale di Bunge rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Bunge si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 85,09 USD. Prima resistenza a 89,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 82,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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