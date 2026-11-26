New York: scambi in forte rialzo per Bunge
(Teleborsa) - Effervescente il gruppo agroalimentare americano, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,87%.
La tendenza ad una settimana di Bunge è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Bunge suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 84,61 USD con tetto rappresentato dall'area 90,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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