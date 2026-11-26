New York: scambi in forte rialzo per Bunge

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo agroalimentare americano , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,87%.



La tendenza ad una settimana di Bunge è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Bunge suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 84,61 USD con tetto rappresentato dall'area 90,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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