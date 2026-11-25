New York: in acquisto HP

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di computer e stampanti , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,38%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HP rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di HP evidenzia un declino dei corsi verso area 29,68 USD con prima area di resistenza vista a 32,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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