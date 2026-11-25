New York: in acquisto HP
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di computer e stampanti, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,38%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HP rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di HP evidenzia un declino dei corsi verso area 29,68 USD con prima area di resistenza vista a 32,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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