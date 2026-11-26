New York: exploit di HP

(Teleborsa) - Brilla il produttore di computer e stampanti , che passa di mano con un aumento dell'11,49%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HP rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di HP mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32,23 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 29,88. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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