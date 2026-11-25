New York: in perdita Micron Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,59% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Micron Technology rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Micron Technology segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 558,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 579,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 546,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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