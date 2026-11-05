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New York: perdite consistenti per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Micron Technology
Pressione sul produttore di microchip, che perde terreno, mostrando una discesa del 15,08%.
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