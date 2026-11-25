(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,55% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 852,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 889,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 840,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)