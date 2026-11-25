Parigi: brillante l'andamento di Eiffage

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , che avanza bene dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Eiffage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Eiffage rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Eiffage . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 106,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 105,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```