Parigi: brillante l'andamento di Eiffage
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che avanza bene dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Eiffage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Eiffage rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Eiffage. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 106,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 105,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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