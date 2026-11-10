Parigi: scambi in positivo per Eiffage

(Teleborsa) - Avanza il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Eiffage rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Eiffage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 108,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 111,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```