Piazza Affari: andamento negativo per Prysmian
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prysmian, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda produttrice di cavi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 95,25 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 98,13. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 94,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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