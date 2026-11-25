Piazza Affari: in acquisto BFF Bank

(Teleborsa) - Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,00%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a -2,33% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La situazione di medio periodo di BFF Bank resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,305 Euro. Supporto visto a quota 1,222. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,388.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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