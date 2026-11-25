Piazza Affari: scambi negativi per GVS

(Teleborsa) - Rosso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che sta segnando un calo del 2,68%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GVS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il grafico a breve di GVS mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 5,96 Euro e supporto stimato a quota 5,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 6,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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