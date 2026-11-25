Piazza Affari: scambi negativi per GVS
(Teleborsa) - Rosso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che sta segnando un calo del 2,68%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GVS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico a breve di GVS mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 5,96 Euro e supporto stimato a quota 5,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 6,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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