Piazza Affari: scambi in positivo per GVS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di GVS . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,047 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,847. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,723.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```