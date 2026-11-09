Piazza Affari: scambi in positivo per GVS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di GVS. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,047 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,847. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,723.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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