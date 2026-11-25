(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Aggressivo ribasso per il metallo bianco-argenteo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 3,99%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.260,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.313,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.242,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)