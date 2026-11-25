Prysmian, entrano in backlog sette progetti di connessione isole in Grecia per totali 910 milioni

Arrivata la notice to proceed dalla responsabile della rete elettrica nel Paese

(Teleborsa) - Prysmian ha ricevuto da IPTO (Independent Power Transmission Operator), responsabile della rete elettrica in Grecia, la notice to proceed per sette progetti destinati a collegare il Dodecaneso e le isole a nord del mare Egeo alla rete elettrica nazionale.



I progetti - riporta un comunicato - hanno un valore complessivo fino a 910 milioni di euro, come previsto dal contratto quadro che Prysmian si è aggiudicata a giugno 2026. A seguito della notice to proceed, i progetti entreranno ora nel backlog di Prysmian.



Le interconnessioni consentiranno di ridurre progressivamente l’uso di diesel e olio combustibile per la produzione locale di energia, caratterizzata da costi elevati e da un significativo impatto ambientale, contribuendo anche a ridurre le emissioni di carbonio. Il collegamento delle singole isole alla rete elettrica nazionale permetterà di immettere in rete l'energia rinnovabile prodotta localmente, in particolare quella solare ed eolica, e di renderla disponibile anche al resto della Grecia.



Al contempo, nei periodi in cui la produzione locale non sarà sufficiente a soddisfare la domanda, le isole potranno prelevare a loro volta elettricità dalla rete nazionale, migliorando la sicurezza, la stabilità e la resilienza dell'approvvigionamento elettrico.



Il contratto prevede la progettazione, fornitura e installazione di cavi sottomarini e terrestri da parte di Prysmian, per un totale di oltre 900 km di cavi HVAC (corrente alternata ad alta tensione), con consegna finale prevista nel 2033 e una profondità di installazione superiore a 1.150 metri, stabilendo un nuovo record per i cavi HVAC tripolari statici da 150 kV.



Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian: "Queste interconnessioni avranno un impatto concreto sulla vita quotidiana delle isole. Residenti, imprese locali e turisti potranno contare su una fornitura di energia elettrica più affidabile. Ci aspettiamo di stabilire un nuovo record mondiale per l’installazione di cavi HVAC e possiamo affrontare questa sfida perché abbiamo la tecnologia adeguata, le navi posacavi e le competenze necessarie. La Grecia sta dimostrando cosa serve per trasformare gli investimenti nelle energie rinnovabili in una maggiore sicurezza energetica. Se l’Europa vuole ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e sfruttare meglio l’energia eolica e solare che può produrre localmente, deve sviluppare le reti necessarie a portare questa energia dove serve. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza energetica della Grecia e dell’Europa."

Condividi

```