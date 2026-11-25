Quasi 9 investitori su 10 tengono conto dei criteri ESG in processo investimento

Cosa emerge dallo Studio Globale ESG di Capital Group

(Teleborsa) - La stragrande maggioranza (88%) degli investitori a livello globale tiene conto dei criteri ESG nei propri processi di investimento e sta affinando il proprio approccio alle tematiche ESG nelle diverse asset class e strategie. Lo rileva lo Studio globale ESG 20261 di Capital Group dal quale emerge un crescente ricorso ad approcci ESG nel settore del reddito fisso, un interesse in aumento per le società in fase di transizione3 e per alcune aziende operanti nel settore della difesa, nonché una continua attenzione alle implicazioni ambientali, sociali ed economiche dell’intelligenza artificiale (IA)



Jessica Ground, Global Head of Sustainability and Governance di Capital Group, afferma: “Per la maggior parte degli investitori, la questione non è più se tenere conto dei criteri ESG nei propri processi di investimento, ma come attuarli in modo efficace. Lo studio ‘ESG Global Study 2026’ evidenzia un livello record di implementazione nel settore del fixed income e un crescente interesse per le aziende in fase di transizione, rafforzando il valore della gestione attiva e della ricerca fondamentale nella valutazione dei rischi rilevanti, delle opportunità e della credibilità dei piani di trasformazione aziendale. Gli investitori stanno inoltre adottando una visione più dettagliata della difesa e dell’intelligenza artificiale, poiché le considerazioni geopolitiche, ambientali ed economiche si intrecciano sempre più”.

Condividi

```