Remy Cointreau, redditività 1° semestre cresce e supera attese

(Teleborsa) - Rémy Cointreau spicca il volo alla borsa di Parigi, dopo aver annunciato risultati semestrali molto positivi. Le azioni del produttore di cognac scambiano a 56,80 euro, in rialzo del 10,5% a fine mattinata.



Il produttore di liquori ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile operativo in aumento del 16,6% a 126,7 milioni di euro, superiore del 9% rispetto al consensus di 116,6 milioni di euro. Il margine operativo è aumentato al 24,8% dal 22,2% precedente, superando il consensus (22,8%). Le vendite sono cresciute del 4,4% a 510,9 milioni di euro, in linea con le aspettative, mentre la crescita organica è stata del 2,9%.



L'utile netto del gruppo si è attestato a 57 milioni di euro, in diminuzione del 9,8% rispetto ai 63,1 milioni di euro dell'anno precedente, risultando inferiore alle attese (66,1 milioni). Escludendo le voci non ricorrenti, l'utile netto è aumentato del 19,9% a 75,8 milioni di euro.



Per l'intero anno, Remy Cointreau ha rivisto al rialzo le stime e segnala un "solido miglioramento organico" del margine operativo, rispetto alla precedente previsione di un "lieve miglioramento". Confermata l'attesa di un ritorno alla crescita organica delle vendite. La società ha rivisto al rialzo la stima del contributo valutario all'utile operativo, portandola da 3-5 milioni di euro a 8-10 milioni di euro e prevede un impatto tariffario di circa 5 milioni di euro.

Condividi

```