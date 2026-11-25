Salute, ENEA indaga il ruolo anche indiretto delle radiazioni nei tumori cerebrali

(Teleborsa) - Le radiazioni ionizzanti possono contribuire anche indirettamente allo sviluppo del medulloblastoma, un tumore cerebrale che colpisce prevalentemente l’età pediatrica. E' quanto segnalano studi effettuati nell’ambito di DISCOVER, progetto europeo finanziato da Euratom e coordinato da ENEA.



Lo studio ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze sui meccanismi biologici alla base degli effetti delle radiazioni ionizzanti, fornendo nuovi elementi per la valutazione del rischio radiologico e per lo sviluppo di strategie di radioprotezione, con particolare attenzione alle fasi precoci della vita.



Tradizionalmente la ricerca si è concentrata sulla capacità delle radiazioni di danneggiare direttamente il DNA, inducendo alterazioni genetiche capaci di favorire la trasformazione tumorale. Negli ultimi anni, tuttavia, è emerso un quadro più complesso: le radiazioni possono modificare anche il microambiente tissutale e contribuire a creare condizioni favorevoli alla sopravvivenza, alla proliferazione e alla trasformazione neoplastica di cellule già predisposte allo sviluppo tumorale.



"Una particolare attenzione è stata rivolta ai meccanismi di comunicazione intercellulare. - piega la coordinatrice ENEA del progetto DISCOVER Simonetta Pazzaglia, responsabile del Laboratorio Biotecnologie RED - Le cellule irradiate possono infatti rilasciare nell’ambiente circostante molecole biologicamente attive e vescicole extracellulari, piccole strutture delimitate da membrana che trasportano proteine, lipidi e acidi nucleici. Attraverso questi segnali, una cellula può modificare il comportamento di cellule vicine anche senza che queste siano state direttamente esposte alle radiazioni. Ora con DISCOVER intendiamo verificare se e come tali segnali possano influenzare la risposta delle cellule alle radiazioni ionizzanti e contribuire alla promozione tumorale".





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