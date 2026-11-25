Scontro tra Aeroitalia e Regione Sardegna sulla continuità territoriale

(Teleborsa) - Il rincaro dei carburanti per l’aviazione mette a rischio la continuità territoriale che Regione Sardegna ha affidato ad Aeroitalia. La compagnia aerea, dopo avere registrato la perdita economica più rilevante sulla tratta Cagliari-Roma, ha comunicato che da metà del prossimo mese di gennaio potrebbe non essere più in grado di assicurare i servizi sulle rotte tra Cagliari e Linate e tra Alghero e Fiumicino.



Il ceo di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha informato il 17 novembre scorso la Regione Sardegna della eccessiva onerosità del servizio determinata dal forte rincaro del jet fuel, chiedendo di intavolare un confronto per raggiungere un accordo sulla copertura dei maggiori oneri. La richiesta del vettore consiste nella possibilità di ritoccare le tariffe, che prevederebbe l’esonero dagli obblighi di servizio pubblico. Regione Sardegna chiede ad Aeroitalia di garantire i servizi aerei sottoposti a regime di continuità territoriale. Fuori dalla discussione, invece, le due rotte operate da Olbia con Linate e Fiumicino.

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