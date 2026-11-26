A New York, forte ascesa per EQT

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore americano di gas naturale , che mostra una salita bruciante del 4,38% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di EQT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso EQT rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di EQT resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 52,59 USD. Supporto visto a quota 49,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 55,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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