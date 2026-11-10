New York: accelera EQT
(Teleborsa) - Grande giornata per il principale produttore americano di gas naturale, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EQT, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di EQT segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 50,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 53,03. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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