A Piazza Affari, forte ascesa per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanlorenzo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sanlorenzo rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sanlorenzo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 38,19 Euro. Primo supporto visto a 36,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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