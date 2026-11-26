A Piazza Affari, forte ascesa per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanlorenzo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sanlorenzo rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sanlorenzo . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 38,19 Euro. Primo supporto visto a 36,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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