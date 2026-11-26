Amplifon, Capital Fund Management aumenta ancora lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Amplifon , gruppo attivo nelle soluzioni per l'udito e quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Capital Fund Management ha aumentato ieri la propria posizione al 2,21% (rispetto al 2,11% datato 13 novembre 2026). Al momento è l'unica posizione corta pubblicata sul titolo.



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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