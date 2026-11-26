(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo dell'1,71%.
Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 94,22. Supporto stimato a 89,09. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 99,36.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)