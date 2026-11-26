Digitouch, soci acquistano azioni per confermare fiducia. Prosegue il buy back

(Teleborsa) - Digitouch , società quotata su Euronext Growth Milan e Growth Orchestrator Company, ha comunicato che i soci Simone Ranucci Brandimarte e Daniele Meini hanno acquistato di recente sul mercato complessive 27.000 azioni, a un prezzo medio di 1,7026 euro. Parallelamente, la società prosegue il programma di acquisto di azioni proprie: alla data odierna Digitouch detiene 279.837 azioni proprie, pari al 2,01% del capitale sociale.



"Negli ultimi mesi l'andamento del titolo non ha seguito quello dei nostri risultati - dichiara Simone Ranucci Brandimarte, presidente del Gruppo Digitouch - Crescono la redditività, gli utili e la generazione di cassa, e stiamo portando avanti con decisione l'evoluzione verso il modello di Growth Orchestrator prevista dal Piano 2025-2027. Gli acquisti fatti dal management con risorse personali e il proseguimento del buy back seguono la stessa logica: crediamo fermamente nel valore di Digitouch e riteniamo che le quotazioni attuali non riflettano ancora i fondamentali del Gruppo né il suo potenziale di crescita. Continueremo a lavorare perché questo valore venga riconosciuto dal mercato".



Digitouch ha perso il 6% nell'ultima settimana e l'8% negli ultimi 6 mesi.

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