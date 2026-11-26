Eventi e scadenze del 26 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 26/11/2026

Appuntamenti:

Il Salone dei Pagamenti 2026 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 11ª edizione dell'importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti, Payvolution People è il filo conduttore di questa edizione. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori. Tra gli interventi, Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

IBE Intermobility Future Ways 2026 - Rimini, Fiera di Rimini - La 12ª edizione della manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA e AN.BTI Confcommercio, con il supporto tecnico di EIT Urban Mobility e dell'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, riunisce oltre 100 aziende, stakeholder e operatori del settore. Al centro dell'evento i temi del trasporto pubblico, della sharing mobility, dei dati, dell'innovazione e della sostenibilità, con un confronto tra costruttori di veicoli, imprese dell'innovazione digitale e istituzioni sulle sfide e le opportunità della mobilità condivisa (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Stati Generali della Natalità - Roma, Auditorium Conciliazione - 6ª edizione, ideata dal Presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo. Il confronto sarà dedicato al quadro demografico, al ruolo delle istituzioni e delle imprese nel sostegno alle famiglie, con la presentazione dell'Alleanza per la Natalità. Tra gli interventi, il Commissario europeo con delega alla demografia Dubravka Suica, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente dell'ISTAT Francesco Maria Chelli, il DG dell'INPS Valeria Vittimberga, il DG dell'INAIL Marcello Fiori e l'AD di Angelini Industries Sergio Marullo Di Condojanni (da mercoledì 25/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Assemblea annuale ANCI - Cara Italia - Verona, Veronafiere - 43ª edizione, organizzata da ANCI e ANCIComunicare e dedicata agli 80 anni della Repubblica, con l'apertura il 25 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica. Il confronto sarà dedicato a casa e pubblica amministrazione, energia e clima, sicurezza urbana e al Rapporto "Le leve per la crescita". Tra gli interventi, il Presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Presidente e AD di Enel Italia Francesca Gostinelli, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di Acea Fabrizio Palermo e l'AD e DG del Gruppo FS Gianpiero Striscuglio. Presenti i Ministri Salvini, Tajani, Piantedosi, Urso, Calderone, Zangrillo, Mazzi, Locatelli, Schillaci, Lollobrigida, Pichetto Fratin e Foti (da mercoledì 25/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Attività di Governo - Giorgia Meloni - Bruxelles - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione straordinaria del Consiglio europeo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

BCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Consiglio europeo straordinario - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario incentrato sul prossimo quadro finanziario pluriennale e sui finanziamenti all'Ucraina per il 2027. È previsto anche un Vertice euro, in formato inclusivo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

UE - Vertice euro - Bruxelles - Riunione dei leader della zona euro, in concomitanza con il Consiglio europeo straordinario. Sul tavolo la lettera del Presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, che indica tra le priorità il coordinamento delle politiche economiche, la solidità delle finanze pubbliche, il finanziamento della difesa e la mobilitazione dei capitali europei

09:30 - Adnkronos Q&A - Digitale, la trasformazione accelera - Roma, Palazzo dell'Informazione Adnkronos - 4ª edizione dell'appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale, con la presentazione della rilevazione di Adnkronos e Mimesi su come cittadini e utenti guardano all'innovazione tecnologica. Il confronto sarà dedicato alle nuove frontiere dell'innovazione, alle competenze per la transizione digitale, alla sicurezza cibernetica e alle applicazioni di dati e IA. Tra gli interventi, il Direttore di Adnkronos Davide Desario, i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini (editoria e informazione) e Alessio Butti (digitale), il Vicedirettore Generale di ACN Nunzia Ciardi, il DG di AgID Mario Nobile, il DG di Anitec-Assinform Letizia Pizzi, l'AD di Cinecittà Manuela Cacciamani, il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana e Francesca Rossi, Global Leader per l'Etica dell'IA di IBM

10:00 - Deloitte Legal - La nuova dimensione subacquea tra economia e diritto - Roma, sede di Deloitte - Presentazione del position paper di Deloitte Legal sulla cornice normativa e sulle principali questioni che interessano operatori e istituzioni nel settore subacqueo. Tra gli interventi, Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare), Francesco Paolo Bello (Managing Partner di Deloitte Legal), Bernardo Giorgio Mattarella (Professore di diritto amministrativo e Advisor scientifico di Deloitte Legal), Francesco Milazzo (Capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare) e Fabio Pompei (CEO di Deloitte Central Mediterranean)

10:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento all'evento "Italy On Chips 2026", promosso dalla Fondazione Chips-IT

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Aula Magna Pontificia Università Lateranense - Inaugurazione Anno Accademico 2026/2027 della Pontificia Università Lateranense, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:30 - BOE - Rapporto sulla stabilità finanziaria - Novembre 2026

12:30 - ISTAT - Presentazione della 16ª Conferenza Nazionale di Statistica - Roma, sede centrale dell'ISTAT, Sala Stampa - Incontro con la stampa per presentare la Conferenza, dal titolo "Costruire il futuro con i dati. La statistica ufficiale per comprendere e decidere", in programma l'1 e il 2 dicembre all'Auditorium Antonianum come evento conclusivo nazionale del Centenario dell'ISTAT

14:30 - Anima SGR - Global Outlook 2027 - Il Global Outlook 2027 di Anima SGR si terrà presso la sede di Anima a Milano. Interverranno Filippo Di Naro (Direttore Investimenti) e Fabio Fois (Responsabile Investment Research & Advisory)

15:00 - Question time - Ministro Urso - Senato della Repubblica - Question time con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

15:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Baldassini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla 18ª Conferenza nazionale di Amici della Terra dal titolo "Più che mai efficienza energetica"

16:00 - Confindustria Alberghi - Assemblea Annuale 2026 - Roma, CNEL - Assemblea dal titolo "Il valore che resta. L'industria dell'ospitalità per territori, lavoro e comunità", dedicata all'impatto economico, occupazionale e sociale del settore alberghiero sui territori, con la presentazione di uno studio del Centro Studi Confindustria e la consegna dei Premi Confindustria Alberghi. Tra gli interventi, Renato Brunetta (Presidente del CNEL), Elisabetta Fabri (Presidente di Confindustria Alberghi), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) e Leopoldo Destro (Vicepresidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo)

19:50 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, PalaEUR - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla partita di pallacanestro Italia e Turchia, per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027

Borsa:

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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