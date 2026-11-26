Fincantieri-Leonardo, contratto da 500 milioni di euro per terza unità LSS per Marina Militare

(Teleborsa) - Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) guidato da Fincantieri e partecipato da Leonardo ha firmato con OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) un'integrazione al contratto relativo al programma LSS (Logistic Support Ship) per la costruzione di una terza unità di supporto logistico destinata alla Marina Militare. Il valore dell'accordo è pari a circa 500 milioni di euro, di cui circa 88 milioni in opzione. Per Fincantieri, l'accordo vale circa 414 milioni di euro, di cui circa 37,5 milioni in opzione; per Leonardo, circa 85 milioni di euro, di cui circa 50 milioni in opzione.



La nuova unità, che si aggiungerà a nave Vulcano e nave Atlante, già consegnate da Fincantieri alla Marina Militare, assicura ulteriore continuità industriale e tecnologica a un programma strategico per il rinnovamento e il potenziamento della flotta nazionale. La nave sarà interamente costruita nel cantiere Fincantieri di Castellammare di Stabia, con consegna prevista entro il 2030. La terza unità della classe LSS avrà, parimenti alle prime due, una lunghezza fuoritutto di circa 193 metri, una larghezza massima di 24 metri e un dislocamento di circa 27.500 tonnellate, e potrà raggiungere la velocità massima di circa 20 nodi.



"Questo nuovo ordine conferma la solidità della traiettoria di crescita che abbiamo delineato per il business della Difesa e dà concretezza alle prospettive commerciali indicate nei mesi scorsi - ha detto Pierroberto Folgiero, AD di Fincantieri - La nuova LSS consolida un percorso industriale che valorizza il patrimonio di competenze maturato nel tempo nel cantiere di Castellammare di Stabia, che continua a contribuire alla capacità del Gruppo di realizzare unità navali ad alto contenuto tecnologico. Segna al tempo stesso un'ulteriore evoluzione di una piattaforma che sta già dimostrando il proprio valore operativo e la propria competitività internazionale. È un programma che esprime pienamente la capacità di Fincantieri di mettere a sistema competenze e tecnologie distintive per rispondere a scenari operativi sempre più complessi, contribuendo alla sovranità tecnologica e industriale del Paese".







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