Forte interesse per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Rialzo marcato per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in utile dell'1,32% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Ameren suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 114,9 USD, con stop loss stimato in area 66,25 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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