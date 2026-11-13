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Ameren spinge al rialzo

Finanza
Ameren spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Nuovo spunto rialzista per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,21%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 113,5 USD, Ameren è molto appetibile con stop loss impostato a quota 66,25 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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