Francoforte: brillante l'andamento di TRATON

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di veicoli commerciali , in guadagno del 3,63% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TRATON rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario del gruppo di camion e autobus si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,71 Euro. Prima resistenza a 33,35. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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