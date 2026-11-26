Francoforte: positiva la giornata per Bayer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica , che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di farmaci . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 52,01 Euro. Primo supporto visto a 51,51. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 51,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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