Milano 12:40
49.719 -0,46%
Nasdaq 2-nov
27.990 0,00%
Dow Jones 2-nov
51.984 +0,41%
Londra 12:40
10.699 -0,58%
Francoforte 12:40
25.826 -0,60%

Francoforte: Bayer sale verso 53,52 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Bayer sale verso 53,52 Euro
Effervescente la compagnia chimico-farmaceutica, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,44%.
Condividi
```