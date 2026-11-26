Francoforte: sviluppi positivi per TKMS

(Teleborsa) - Ottima performance per il costruttore di sottomarini e navi militari , che scambia in rialzo del 4,19%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TKMS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo della società tedesca di difesa navale rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 77,6 Euro, mentre i supporti sono stimati a 76,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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