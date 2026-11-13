Milano 10:27
51.768 -0,08%
Nasdaq 12-nov
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Dow Jones 12-nov
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Londra 10:27
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Francoforte 10:27
26.738 -0,13%

Francoforte: calo per TKMS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per TKMS
Composto ribasso per il costruttore di sottomarini e navi militari, in flessione del 3,13% sui valori precedenti.
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