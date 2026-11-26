Gefran, il calendario finanziario del 2027
I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) - Il Leader europeo nell'automazione industriale ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2027.
Gefran ha inoltre specificato che le conference call con gli analisti sui risultati finanziari periodici si terranno il giorno stesso o il giorno successivo all'approvazione dei risultati da parte del CdA. Le modalità saranno comunicate di volta in volta.
Mercoledì 17/02/2027
CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31.12.2026
Martedì 16/03/2027
CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del Bilancio consolidato al 31.12.2026, e della Rendicontazione di sostenibilità
Martedì 27/04/2027
Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2026
Mercoledì 12/05/2027
CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31.03.2027
Mercoledì 04/08/2027
CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30.06.2027
Mercoledì 10/11/2027
CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2027
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