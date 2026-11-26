I Grandi Viaggi, il calendario finanziario del 2027
I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) - La Società attiva nel settore turistico e alberghiero ha comunicato le date delle riunioni dell’Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione previste nel corso del 2027 per l'esame e l'approvazione dei risultati economico-finanziari.
Venerdì 15/01/2027
CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2026
Venerdì 26/02/2027
Assemblea: Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2026
Mercoledì 17/03/2027
CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative al primo trimestre che si chiuderà il 31 gennaio 2027
Mercoledì 30/06/2027
CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale relativa al semestre che si chiuderà il 30 aprile 2027
Martedì 14/09/2027
CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative al terzo trimestre che si chiuderà il 31 luglio 2027
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