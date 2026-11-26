I Grandi Viaggi, il calendario finanziario del 2027

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - La Società attiva nel settore turistico e alberghiero ha comunicato le date delle riunioni dell’Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione previste nel corso del 2027 per l'esame e l'approvazione dei risultati economico-finanziari.







Venerdì 15/01/2027

CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2026



Venerdì 26/02/2027

Assemblea: Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2026



Mercoledì 17/03/2027

CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative al primo trimestre che si chiuderà il 31 gennaio 2027



Mercoledì 30/06/2027

CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale relativa al semestre che si chiuderà il 30 aprile 2027



Martedì 14/09/2027

CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative al terzo trimestre che si chiuderà il 31 luglio 2027

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