Kuwait, droni iraniani contro sito Rheinmetall: morti due italiani. Meloni: "Profondo cordoglio"

Feriti anche un cittadino kuwaitiano e uno pakistano. Meloni porge "le più sentire condoglianze ai familiari delle vittime"

(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait ed ha espresso "profondo cordoglio" e rivolto "le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime" dell'attentato, "manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie".



Due tecnici italiani della Rheinmetall sono morti in Kuwait in seguito all'intercettazione di droni iraniani diretti contro una struttura di importanza strategica. A confermare l'attacco è stato il portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello Saud Abdulaziz Al-Atwan, in un comunicato rilanciato dal profilo X delle forze armate. Secondo la nota, l'esercito ha individuato e neutralizzato "un certo numero di droni ostili all'interno dello spazio aereo kuwaitiano". "L'atroce aggressione iraniana ha preso di mira un sito vitale, provocando la caduta di schegge e il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano", si legge nel comunicato, che segnala anche "danni materiali". I feriti erano stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.



Le forze armate kuwaitiane hanno ribadito "il loro costante impegno a svolgere i propri compiti con la massima efficienza, mantenendo un livello di prontezza costante e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la sovranità, la sicurezza e la stabilità della nazione, in coordinamento con le autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti".



Non sono ancora stati resi noti i nomi dei due italiani né sono stati chiariti tutti i dettagli sulla dinamica dell'accaduto. Le vittime lavoravano per il gruppo tedesco della difesa Rheinmetall , la cui società italiana è specializzata nello sviluppo e nella produzione di radar e sistemi di difesa aerea che il Kuwait utilizza da anni per la protezione delle infrastrutture critiche.



Il Kuwait è da mesi esposto alle conseguenze della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, con ripetuti allarmi per la presenza di droni e missili nello spazio aereo nazionale. Il Paese ospita da anni personale delle forze armate italiane impegnato nell'operazione Prima Parthica, il contributo nazionale alla coalizione internazionale contro l'Isis, e le installazioni del contingente italiano erano già state interessate dagli attacchi iraniani nei primi mesi del conflitto.

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