Londra: scambi in positivo per Barratt Redrow

(Teleborsa) - Bene il costruttore residenziale britannico , con un rialzo del 3,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barratt Redrow , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale evidenzia un declino dei corsi verso area 3,075 sterline con prima area di resistenza vista a 3,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,029.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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