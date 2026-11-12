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Londra: Barratt Redrow sale verso 3,42 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Barratt Redrow sale verso 3,42 sterline
Grande giornata per il costruttore residenziale britannico, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.
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