Madrid: andamento sostenuto per ACS
(Teleborsa) - Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios, che avanza bene del 2,95%.
L'andamento della società di costruzioni spagnola nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di ACS mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 81,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 82,53. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 80,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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