Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona

(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola , che lievita del 2,19%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 185,3 Euro. Prima resistenza a 188,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 184,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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