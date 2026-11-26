Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona
(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola, che lievita del 2,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 185,3 Euro. Prima resistenza a 188,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 184,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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