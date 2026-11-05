Madrid: risultato positivo per Acciona

(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola , che lievita del 2,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Acciona mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 219,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 214,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 225,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```