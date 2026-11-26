New York: Oracle in forte discesa
(Teleborsa) - Retrocede molto il principale fornitore di software aziendale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,13%.
L'andamento di Oracle nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Oracle mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 100,3 USD con area di resistenza individuata a quota 106,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 96,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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