New York: Oracle scende verso 100,8 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso il principale fornitore di software aziendale , che mostra un -4,58%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Oracle rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Oracle mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 100,8 Dollari USA con area di resistenza individuata a quota 106,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 97,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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