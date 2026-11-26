New York: scambi al rialzo per IBM

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della "Big Blue" , con una variazione percentuale del 3,33%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IBM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda di Armonk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 249,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 235. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 263,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```