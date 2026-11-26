New York: scambi in positivo per Salesforce
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 190,4 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 201,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 213,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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